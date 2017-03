El Manresa suma tres punts d'or a casa el Farners i talla una mala ratxa de resultats

El Centre d'Esports Manresa per fi va poder trencar una mala dinàmica de resultats i va aconseguir la victòria després d'encadenar sis jornades sense aconseguir els tres punts. Els jugadors manresans van sumar una victòria balsàmica al camp del Farners (0-1) gràcies a un solitari gol de Samy vuit minuts abans de la conclusió.



El conjunt blanc-i-vermell va començar molt concentrat el partit, i ja al minut 2 una centrada de Solernou va aprofitar-la Javi López per fer una bona rematada de cap que va sortir llepant el pal. El Manresa va continuar dominant el joc: tenia la pilota i jugava a tres quarts del camp. Tot i la iniciativa, els manresans no van crear perill.



A la represa, la dinàmica va canviar i el partit va tenir més alternatives a les dues àrees. Els locals van poder avançar-se al minut 63, però la pilota va tocar el travesser. El Manresa no va perdonar i al minut 82 Samy va aconseguir donar avantatge al seu equip gràcies a una bona autopassada davant del porter rival.



Els del Farners ho van intentar els darrers minuts, però van topar amb un gran Roman, que va aturar tots els perills.