La Monistrolenca escull la nova samarreta amb Rexach i Minguella com a convidats

L'AE Monistrolenca va viure un dia complet com a colofó d'actes del centenari del club, fundat en el 1916 i que va tenir l'any passat el gruix d'activitats. Ahir a la tarda, però, a la Sala Petita, es lliuraven els carnets de soci, s'escollia la que serà la semarreat de l'equip per a la nova temporada 2017-18 i tot es va amenir amb un col·loqui molt interessant, xerrant del passat i de l'actualitat blaugrana amb Carles Rexach, exjugador i exentrenador del FC Barcelona, i el que ha estat agent de jugadors i col·laborador de mitjans informatius, Josep M. Minguella. L'assistència va ser de prop de 150 persones.



Amb el lema de «Cent anys de passió, cent anys de futbol» es va viure una tarda intensa en la qual es van repartir els carnets de soci; el CE Monistrolenca compta amb uns 200 abonats, una xifra que és força considerable en un poble de les dimensions d'aquesta localitat del Moianès. També es va escollir la samarreta i el dissseny que el CE Monistrolenca lluirà amb els seus diferents equips (el sènior juga en la Quarta Catalana). Es mantenen els colos tradicionals blanc i verd, a ratlles, amb un disseny similar a un altre històric com el Sants. Van ser les votacions populars les que van fer decantar l'elecció cap a la samarreta finalment escollida.



Interessant i exhaustiu va ser el debat que va tenir a Carles Rexach i Josep Maria Minguella com els dos personatges centrals. També es va comptar amb la presència d'Esteve Olivella, delegat per a les comarques centrals de la FCF, i es va aprofitar per fer un repàs del que és el futbol federatiu.



En tot cas, el Barça va centrar molts dels comtentaris, també des del punt de vista més actual amb la remuntada sobre el PSG i amb la figura del tècnic Luis Enrique i del que pot succeir en el final de la temporada actual, encara amb els tres títols en disputa



Monistrol de Calders està molt lligat al Barça des dels temps que Ladislau Kubala s'hi va recuperar d'una afecció pulmonar i van ser habituals les seves visites i també els concentracions per part de les joves promeses. Ho va recordar de forma entranyable ahir Rexach, el qual havia passat estades de fins un mes amb l'equip filial del club barcelonista, el Condal. «Teníem 17 ó 18 anys, i érem molt joves, en unes estades agaradables». Però malgrat els bons aliments que els hi donaven als joves jugadors a la Fonda de Cal Rubell, es buscaven algunes entretenimens per tal de combatre l'avorriment de molts dies concentrats, com ara sortir de les respectives habitacions per les finestres.



Una xocolatada que va ser per a tothom, socis i no socis, va ser el colofó d'una tarda en la qual el CE Monistrolenca va mostrar tota la seva vitalitat, la d'un club modest però que té al darrera la història de més de cent anys i encara molt per escriure en el futur. En l'acte d'ahir hi van ser gairebé l'equip al complet del conjunt de la Quarta Catalana que precisament avui té partit, a casa, amb el Sallent B.