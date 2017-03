Un 15-0 en el darrer quart salva un Artés guiat per Roger Portella

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el penúltim classificat del grup 1 de Copa Catalunya, el Sant Gervasi, al qual es va imposar per un resultat final de 85-78. El base Roger Portella, que va anotar 35 punts i va acabar amb 49 de valoració, va ser un dels homes clau del conjunt bagenc.



En els primers deu minuts hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant gràcies al seu alt encert en el llançament exterior (30-25). En el segon quart va baixar l'efectivitat d'ambdós conjunts de cara a cistella. Els locals es van situar deu punts per sobre i van provar de trencar el partit, però els visitants, que comptaven amb tres nord-americans (Michel, Johnson i Goodman) van reaccionar amb un 0-7 i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb sis punts de desavantatge (46-40).



En la segona meitat l'equip de Mollet del Vallès va dominar completament el joc gràcies a una bona defensa i les excessives pèrdues de pilota del conjunt dirigit per Toni Manyosas, que començava a tenir dubtes. Es va arribar al final del tercer quart amb quatre punts de marge pel Sant Gervasi (60-64). En els darrers deu minuts l'Artés va sortir molt concentrat i va clavar un contundent parcial de 15-0, amb el qual es va posar 11 punts per sobre. Els visitants van reaccionar i van intentar tornar a entrar en el matx, però ja era massa tard i els locals es van mantenir sòlids i van guanyar.