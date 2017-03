Un gol de Rafa al minut 97 dóna un triomf sofert al Gironella davant el Roda

El Gironella va aconseguir una victòria molt soferta, ja que el gol de la victòria no va arribar fins al minut 97. El rival, el Roda de Ter, va parar el joc constantment i el seu pla va agafar encara més força quan al minut 5 Sales va avançar els visitants.



Els visitants entregaven completament el domini als locals, que ho provaven una vegada i una altra però no estaven encertats de cara a la porteria. Uribe no va encertar en la seva rematada després d'una centrada de Pau Ragués des de la dreta i, en una altra acció, després d'una pujada a l'atac d'Antoni, el seu xut amb la cama dreta va marxar alt. Maza també va tenir la seva en una rematada de cap però el porter va salvar el gol in extremis.



I quan tot feia indicar que s'arribaria al descans amb els visitants davant en el marcador, una bona jugada de Maza, posterior centrada de Pau Ragués i rematada d'oportunista d'Èric Santmartí després d'un refús va significar l'empat. Fins al descans, els locals encara en van tenir. Una nova jugada per la dreta no va ser finalitzada per un malentès entra Rafa i Èric i el xut final va arribar tou a les mans del porter.



A la represa, la tònica no va variar. Els locals buscaven amb moltíssima insistència el gol que els situés al davant al marcador però seguien negats. Una rematada d'Uribe de taló després d'una centrada des de la dreta va marxar fora fregant el pal i una rematada de cap del mateix atacant també va acabar a les mans del porter Adrià.





Comença el joc brut





El partit va començar a embrutar-se i en el minut 75, una acció d'Adrià sense pilota només va ser castigada amb targeta groga pel jugador visitant. Les pèrdues de temps seguien sent constants i al minut 84 l'àrbitre va anul·lar un gol a Pau Ragués després que Èric Santmartí desviés lleugerament la trajectòria. Jofre va salvar els mobles pels locals en guanyar un u contra u amb Sergi ja en el 94 i en el 97 –l'àrbitre hi va afegir 9 minuts– Rafa va desencadenar la bogeria al municipal gironellenc. Pau Ragués va enviar una pilota a l'espai, que el davanter va recollir, i va superar la sortida del porter amb un xut que es va colar pel primer pal.



Un cop el gol ja havia pujat al marcador, Yeison va perdre els papers i va veure la vermella directa per una agressió a Rafa. Després d'això, l'àrbitre va assenyalar el final del partit i va certificar una victòria més que necessària.