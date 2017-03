La Joviat millora però li manca encert contra el líder

El Bàsquet Joviat va quedar a un pas de donar la sorpresa contra el CB Lleida, líder solvent de la categoria, en perdre per 50-59 en un partit en què les errades en atac van condemanr massa les de Gerard Barbé.



Les bagenques havien jugat un partit ajornat a Vilanova i la Geltrú (van perdre 58-50 contra el Samà) i segurament van notar l'esforç físic. El conjunt local va sortir a la pista sense complexos i durant els primers minuts va portar la iniciativa en el marcador. El Lleida va reaccionar i a la fi del primer quart ja guanyava per 16-20.



Al segon quart la Joviat va mantenir el tipus contra un equip de la Terra Ferma molt valent i contundent en totes les seves accions, tan ofensives com defensives. Les diferències eren mínimes (30-31 a la mitja part).



A la represa el conjunt lleidatà va sortir amb més empenta i va fer valer la seva condició de líder per agafar diferències que rondaven els deu punts i que a la fi i al cap acabarien sent decisives.