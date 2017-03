L'Igualada suma un punt en la seva lluita per salvar-se

En un partit igualat i amb poques ocasions, l'Igualada va aconseguir sumar un punt davant el Lleida B en un duel en què els igualadins van acabar amb deu homes per expulsió de Cano amb vermella directa al minut 70.



En un primer temps igualat, i després d'una primera acció de cert perill del local Doncel, Fran Arévalo ho va provar amb un xut que va anar a fora de ben poc. Al límit del temps, Anselm va encarar el porter, però la rematada va marxar desviada.



A la tornada del descans, el joc es va mantenir equilibrat. El porter local Joan Marc va aturar una canonada de Fran Arévalo; posteriorment, una acció de contraatac del Lleida B va ser aturada per Cano amb falta; com que era el darrer home, el jugador de l'Igualada va veure l'esmentada targeta vermella directa. La millor oportunitat del partit va succeir en temps afegit, quan el porter de l'Igualada Dani va volar per aturar un llançament de falta directa de Peco que entrava per l'escaire.