Un Manresa FS molt irregular deixa escapar dos punts amb el Natació Sabadell

El Manresa FS no va saber gestionar bé l'avantatge i es va deixar dos punts davant del CN Sabadell (4-4) al Pujolet. Els manresans van anar sempre al davant en el marcador, però algunes desconnexions en moments puntuals van perjudicar l'equip bagenc. Els sabadellencs van aprofitar les seves oportunitats per empatar en el tram final després d'un partit molt intens i igualat.



Els dos conjunts van saltar damunt la pista del Pujolet amb molta valentia i amb ganes d'endur-se els tres punts. Els jugadors locals van començar amb una pressió molt elevada. Arran d'aquesta intensitat al minut 2 de partit Lavado aconseguia desfer l'empat inicial. Els dos conjunts van continuar jugant de tu a tu, però les defenses es van imposar als atacs. Just abans d'arribar a la mitja part, els manresans van ser capaços de marcar el 2-0 mitjançant Marc Fernández i donar d'aquesta manera una certa tranquil·litat a l'equip local.



Els sabadellencs, però, no van abaixar els braços i van crear ocasions de perill. Quan semblava que el marcador ja no es mouria abans del descans, els visitants van aconseguir retallar diferències i posar el 2-1. A l'últim minut de la primera meitat, l'àrbitre va expulsar un jugador de pista del Manresa FS per doble groga i també un jugador de la banqueta igualment per dues targetes.



A la segona meitat els bagencs van sortir amb inferioritat numèrica. Aquesta situació la van aprofitar els visitants per empatar el partit a dos gols. A partir del segon gol, els jugadors locals van posar-se nerviosos i va començar la precipitació. Malgrat tot, el marcador no es va moure.Quan faltaven 10 minuts per al final, el Manresa FS va reaccionar i gràcies a un esplèndid minut va semblar encarrilar el partit marcant dos gols consecutius, 4-2. Primer Lavado amb una gran jugada individual i després Marc Fernández donaven un clar avantatge als locals.



Quan faltaven 5 minuts per a la conclusió, l'entrenador del Natació Sabadell va decidir sortir amb el porter jugador. De resultes d'això els visitants van retallar distàncies amb el 4-3 i seguidament van empatar amb el 4-4. Als darrers minuts, qualsevol dels dos equips podien haver-se endut el partit al contraatac. Els manresans no van aprofitar un doble penal i el marcador ja no es va moure més i d'aquesta manera els dos conjunts es van repartir els punts.



La setmana vinent els jugadors del Manresa FS jugaran un partit avançat dissabte a les 18:15 h al pavelló del Pujolet davant del Catgas Energia B.