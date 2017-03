El Martorell cau a domicili i perd el liderat del seu grup

El Martorell Inovyn va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Flanigan Calvià, que es va imposar per un resultat final de 84-80. Amb aquest resultat, els balears se situen com a líders en solitari del grup C-A de la Lliga en detriment dels del Baix Llobregat Nord, que passen a ser segons amb un balanç de catorze victòries i sis derrotes.



En els primers deu minuts del matx hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Es va arribar al final del mateix amb només un punt de marge pels homes locals (23-22). En el segon període la tònica va ser pràcticament la mateixa que anteriorment, però els jugadors dirigits per Adrià Alonso van aconseguir capgirar el marcador i arribar a la mitja part de l'enfrontament un punt per sobre en l'electrònic (38-39).



En l'inici de la segona meitat els catalans van evidenciar el seu domini en molts aspectes del joc i, liderats per un Cristian Oliva que va finalitzar amb 25 punts i sis triples de dotze intents, va obtenir sis punts d'avantatge en el marcador al final del tercer quart (52-58). En els deu darrers minuts, els balears, de la mà de Jose María Morales i Ivan Matemalas (van anotar 21 i 20 punts respectivament), van estar molt encertats en el llançament exterior i es van endur una victòria molt important, que els permet liderar en solitari la competició. En la propera jornada, el Martorell Inovyn tindrà un partit que, a priori, no sembla gaire complicat, ja que rebran a la seva pista un dels darrers classificats del campionat, el Grup Barna de la capital catalana. El matx es posarà en marxa el proper diumenge 19 de març a partir de dos quarts d'una del migdia.