Núria Picas tornarà a la primavera al Makalu

Dos anys després, Núria Picas tornarà al Nepal per afrontar el que ella mateixa qualifica com "el meu repte pendent". La manresana resident a Berga no va poder intentar el 2015 l'assalt al colós de 8.463 metres, el cinquè cim més alt del planeta, pel terratrèmol que va afectar la zona i que va provocar grans danys humans i materials. Picas era al camp base amb l'expert muntanyenc Ferran Latorre. En aquesta ocasió qui estarà al seu costat serà el berguedà Xavi Batriu "amb qui mirarem de culminar el que no va ser possible fa dos anys. Marxem de Barcelona el 17 d'abril i l'aproximació al Makalu la farem amb un trekking per la vall de l'Everest i pujarem tres coils de 6.200 metres, ens hi acompanyarà el manresà Salva Figueras". Picas, des del 2015, ha estat involucrada en les campanyes d'ajuda al Nepal arran dels importants danys que va ocasionar el terratrèmol i les seves rèpliques.

Núria Picas, de 40 anys, com a corredora de curses de muntanya és doble guanyadora de l'Ultra Trail World Tour i té en el seu palmarès victòries arreu del món com la del Mont Fuji, la TNF Austràlia 100, el Grand Trail dels Templers, el Raid de l'Illa de la Reunió o la Transgrancanaira. Ha estat segona en la Ultra Trail del Mont Blanc i s'ha imposat en quatre ocasions en l'Ultra Pirineu, abans coneguda com Cavalls del Vent, al pac natrual del Cadí Moixeró. En aquest 2017 ha començat la temporada amb una victòria a la Hong Kong 100 Ultramarathon. El retorn al Makalu retroba Núria Picas amb la figura del seu pare, Gabriel Picas, que va participar en diferents expedicions del Centre Excursionista Comarca de Bages en les dècades dels 60 i els 70 del segle passat. El 1976, el CECB va aconseguir ascendir precisament el Makalu. Aficionada des de ben jove a l'escalada, el cim més alt conquerit per Núria Picas ha estat el Huascarán (6,868 metres) als Andes peruans, que va pujar el 2002. Núria Picas va ser distingida el 2015 amb el premi de millor esportista catalana femenina,