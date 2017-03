El Vilatorrada assalta Berga i s'endú un triomf vital per a la permanència

El Beep Berga va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Vilatorrada, que es va imposar per un resultat final de 57-61 en un matx entre dos equips de les nostres comarques que ocupen els darrers llocs de la classificació del grup 3 de Primera Catalana. Aquesta és la primera victòria a domicili del curs per als santjoanencs.



En el primer quart el domini va ser del conjunt berguedà, que va estar molt encertat, tant en defensa com en atac. Això es va traduir en quatre punts de marge al final (18-14). En el segon període els locals van ampliar el marge fins als deu punts, però els jugadors de Sant Joan de Vilatorrada van reaccionar en els darrers minuts gràcies a la gran feina en defensa, que els va permetre sortir al contraatac i anotar cistelles fàcils. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb empat a 31.



En la segona meitat el Beep Berga va estar molt encertat en el llançament exterior i va arribar al final del tercer quart amb dos punts de marge (45-43). En els deu darrers minuts els berguedans van mantenir una renda de cinc punts i semblava que s'endurien una victòria molt important, però tot seguit van aparèixer els nervis a les files locals, i això va fer que prenguessin males decisions en atac. Aquest fet el va saber aprofitar a la perfecció el conjunt dirigit per Oliver Fernández, que va capgirar el marcador i va assolir un triomf vital per les seves opcions de permanència a Primera.