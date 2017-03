Núria Marquès es penja sis medalles a l'estatal d'Oviedo

La nedadora de Castellví de Rosanes Núria Marquès va obtenir sis medalles (quatre ors i dues plates) en el Campionat d'Espanya d'autonomies que es va disputar a Oviedo. Les quatre medalles d'or van ser en les proves de 100 esquena, 200 esquena i en relleus, als 4x100 lliures i 4x100 estils.



A més, Marquès va aconseguir un nou rècord d'Espanya en la prova de 200 metres lliures S9 amb un temps de 2 '17''39. En la prova de 400 lliures, la nedadora castellvinenca va sumar una nova mínima en la prova dels 400 lliures que la va classificar per al mundial de Mèxic 2017 i va repetir marca en la prova de 100 esquena.



Marquès, de només 17 anys, explica que «estic molt satisfeta dels resultats obtinguts a Oviedo, sobretot de la segona posició amb l'equip. A aquestes alçades de la temporada, els resultats són els que m'esperava per seguir caminant cap al gran objectiu, el mundial de Mèxic». La castellvinenca serà la segona vegada que participi en un mundial. L'any 2015, a Glasgow, va penjar-se quatre medalles: una de plata (400 lliures) i tres de bronze (100 esquena, 100 lliures i 100 papallona). El 2016 també va participar en l'Europeu de Funchal, on va guanyar dos ors, tres plates i dos bronzes.



Marquès va brillar en el campionat estatal d'Oviedo, on van participar 193 nedadors de 116 comunitats autònomes diferents. De tots ells, Marquès i 13 nedadors més van aconseguir la classificació per al mundial de Mèxic. La propera cita en què també estaran en joc places per al mundial de natació paralímpica serà el 3 i 4 de juny, a Cadis, en el campionat d'Espanya de clubs. Pel que fa a la classificació per seleccions, la Comunitat Valenciana es va imposar a Catalunya, campiona l'any passat, mentre que Canàries va ser tercera.