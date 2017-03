«Espero que l'any em serveixi de trampolí»

Nou any i nou equip. Jordi Simón estrena la seva segona temporada en la categoria Pro Continental del ciclisme mundial en una formació brasilera. Després de dur a terme una actuació més que notable al Verva ActiveJet polonès, en el qual va obtenir, fins i tot, un podi en el Campionat d´Espanya de ruta, enceta una aventura diferent amb la voluntat que aquesta temporada li serveixi d´impuls per fer un salt superior. De moment, sense haver competit els darrers mesos, s´enfronta a la prova que li fa més il·lusió de l´any, la Volta a Catalunya, la setmana vinent.

Dies enrere es va presentar el seu nou equip, el Funvic. Com està sent la seva adaptació a la formació?

Fa dues setmanes que ens estem coneixent i estem creant ambient d´equip. Gairebé tots els corredors són brasilers i començo la temporada amb la Volta a Catalunya, la gran cursa de la temporada per a mi, de nivell UCI Pro Tour. M´agradaria haver pogut córrer abans, però l´afronto amb la il·lusió de sempre.

A què va ser degut el canvi de formació, després d´un bon any al Verva ActiveJet?

L´equip polonès no va poder continuar per motius econòmics. L´espònsor principal no va renovar i alguns dels meus antics companys o estan trobant equip ara o s´han quedat sense córrer. A mi em va sortir l´oportunitat de córrer al Funvic.

Quins avantatges i quins inconvenients suposa competir per a un equip no europeu?

Un dels avantatges és que, com que no és un equip capdavanter, tens més possibilitats de destacar en les curses i no has de treballar tant per altres corredors cap de files, no estàs tan condicionat en aquest sentit. L´inconvenient pot ser pel fet que no tens un calendari ideal com podries tenir en un equip d´aquí.

Fa dos anys ja va competir en una formació sud-americana, el Movistar Ecuador. Quina diferència hi ha entre aquella experiència i aquesta?

Sobretot el canvi de categoria. Aleshores érem a la Continental i ara ets en una que et permet disputar curses com la Volta a Catalunya. Intentarem ser a proves del calendari europeu, però també n´hi haurà en altres llocs com la Xina i l´Àsia. Ara mateix no tenim el calendari tancat, depenem de les invitacions.

El fet de disputar la Volta a Catalunya, precisament, el pot deure l´equip a la seva presència?

Sí, perquè tinc una molt bona relació amb l´organització. Rubèn Peris [el director de la Volta a Catalunya] confia en els corredors catalans i sempre mira on sóc per tal de convidar el meu equip, la qual cosa és molt d´agrair. Els gestos com aquest són bons per tal d´impulsar el ciclisme de casa.

Afrontarà la prova com a cap de files del Funvic, doncs?

Com se sol dir, la carretera determinarà per a qui es treballa. De tota manera, la contrarellotge per equips que hi haurà [de 41 quilòmetres, en la segona etapa, amb sortida i arribada a Banyoles] ja ens allunyarà, amb tota seguretat, d´intentar aconseguir una bona posició a la classificació general. Serà qüestió de mirar de fer-ho bé en alguna etapa. L´equip amb el qual venim té el portuguès Manuel Silva i jo com a corredors europeus.

El gran inconvenient per a vostè és que no ha pogut disputar encara cap cursa i que arriba sense quilòmetres a les cames?

Sí, aquest és un problema important. Competirem contra corredors que ja roden en cursa des del gener passat i hi haurà diferència, en aquest sentit.

L´any passat va ser tercer al campionat d´Espanya. La seva carrera s´encamina més cap a les curses d´un dia que cap a les voltes per etapes?

De moment, els resultats en clàssiques són bons, però també m´han anat bé les voltes per etapes. L´any passat vaig fer bones actuacions en curses com la Volta a l´Algarve, el Tour de Turquia, el de Croàcia o el de Suïssa.

Als 26 anys, en quin moment de la seva carrera es troba?

Ara mateix estic en progressió i cada any em trobo millor. Estic arribant als millors anys per als ciclistes, i espero que aquesta temporada em serveixi de trampolí i que em doni accés a millors categories en el futur proper.