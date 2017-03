El Mònaco deixa Guardiola per primer cop fora de quarts

Fracàs majúscul del Manchester City. L'equip de Pep Guardiola va quedar fora de la Lliga de Campions en els vuitens de final, primer cop que passa això a un equip dirigit pel santpedorenc. I no pas de manera immerescuda. El Mònaco, líder de la lliga francesa i autèntica sensació ofensiva de l'any, va fer una primera part de cine i es va refer després del gol de Sané per vèncer pel valor dels gols a fora amb el 5-3 de l'anada. Serà un adversari a tenir molt en compte en el sorteig de demà.



La primera meitat va ser de domini total del Mònaco, que va pressionar els citizens en la sortida de pilota i no va permetre que els de Guardiola poguessin arribar amb perill a l'àrea rival. La nova perla francesa, Mbappé, va avisar amb un xut que va refusar Caballero, però ja no va perdonar a continuació, quan va rematar una centrada de Bernardo Silva que va seguir a un xut blocat a Mendy.



La imprecisió anglesa va continuar els següents minuts i va ser Germain qui va posar a prova el porter Caballero abans que arribés el gol que capgirava l'eliminatòria. Mendy va tornar a entrar com va voler per la banda esquer-ra i va fer una centrada precisa que Fabinho va rematar a boca de canó. Fins i tot el Mònaco hauria pogut aconseguir el tercer, però el porter visitant va refusar un potent xut de Lemar.





Reacció insuficient





La segona part del Manchester City va ser notable, sobretot en el període comprès entre els minuts 56 i 71. En aquest quart d'hora, entre Agüero, Sané i Sterling van sembrar el caos a la defensa monegasca, que va perdre per lesió el central Raggi. Així, va ser Sané qui va aprofitar un rebuig del porter Subasic a un xut de Sterling per anotar el gol que va classificar el conjunt anglès.



Però el Mònaco no havia dit l'última paraula. Una falta lateral de Bernardo Silva va ser rematada de cap per Bakayoko després que l'esfera superés Kolarov, ahir central sorpresa de Guardiola. El tercer gol ja no va poder ser remuntat. Final funest per al City.