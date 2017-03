Un picapedrer santjoanenc al Manchester City

Erik Sarmiento juga al filial del Manchester City. És de Sant Joan de Vilatorrada, té 18 anys i és una de les promeses del futbol espanyol. Va començar a forjar el seu talent a foc lent al Centre d'Esports Manresa i el RCD Espanyol el va fitxar per jugar a l´infantil A del club. Amb els blanc-i-blaus va seguir explotant el seu futbol i va apuntalar el flanc esquerre de l'equip. Fa dues temporades, el City va quedar enamorat del talent que emmagatzema a la seva esquerre de seda, de la velocitat que imprimeix des del lateral i de la intel·ligència tàctica que atresora, i se´l va endur a Anglaterra.

No hi ha cap cuiner que sàpiga amb exactitud la recepta de l´èxit però els ingredients elementals sempre són els mateixos: talent i sacrifici i, per als creients, també una espurna de fe o de sort. Sarmiento sap que el camí a seguir no serà gens fàcil, però està capficat a treballar de valent per perseguir el seu somni. «Sóc molt jove. S'ha de lluitar molt dur per poder tenir èxit en el futbol. Però faré el possible per aconseguir-ho», ressalta.

El verb més utilitzat per Sarmiento és treballar. Té entre cella i cella aquesta paraula i la repeteix constantment. És un picapedrer vestit de futbolista. «Haig de seguir treballant pel que vull. Ningú regala res. I malgrat els problemes físics que puguin sorgir al llarg de la temporada, sóc feliç. M'agrada treballar intensament cada dia i saber que estic fent el que m´apassiona. Intento gaudir-ho molt, i el que hagi d'arribar, ja arribarà».

El santjoanenc té el cap molt ben endreçat. No es deixa endur per l'elogi gratuït i manté una distància amb els llops aduladors. «Estic centrat a jugar a futbol. No m'ha costat mai tocar de peus a terra gràcies a l'educació que he rebut a casa i la personalitat que tinc, sóc una persona molt tranquil·la i mentalment forta».

La maduresa mental de Sarmiento és transcendental per superar els moments més adversos. Una d´aquestes situacions l´està vivint ara. El lligament encreuat del genoll esquerre ha truncat la seva segona temporada al City en un desafortunat partit de la Copa de la Lliga. «L´estat del camp no estava en gaires bones condicions. Vaig anar a buscar la pilota i se´m va clavar la cama esquerra a la gespa, i amb la dreta vaig relliscar i vaig caure cap enrere. En el mateix moment ja intuïa el que m'havia passat», relata.

Després de lesionar-se va deixar l'Acadèmia del City, lloc on viu quan està a Manchester, per anar a Barcelona a operar-se. Ara segueix anant gairebé de forma diària a la ciutat comtal per seguir amb la recuperació.

Sarmiento només pensa en començar a córrer d´aquí a dos o tres mesos i a estar totalment recuperat a principi de la pròxima temporada. «Cada dia penso en tornar a trepitjar la gespa i ho faré més fort que mai». Assegura que les lesions l'ajuden a «madurar com a jugador i persona».



El dia a dia a Manchester



Abans de la lesió, el seu dia a dia entra setmana a Manchester era força rutinari sempre i quan no hi hagués partits pel mig. Se sol despertar a les 8 del matí. «Si ho necessitem anem al fisio i després a esmorzar. Abans de l'entrenament, que se sol fer a 2/4 d'11 del matí o a les 11, fem un preventiu per evitar lesions, sobretot. La durada i intensitat de l'entrenament depèn de si tenim partit o si hem fet una sessió més dura el dia anterior. Hi ha dies que després de l'entrenament estem una estona al gimnàs. Dinem a l'Acadèmia i algun dia anem al centre de Manchester». I al vespre l'àpat també el fan a l'Acadèmia i «anem a descansar aviat» tot i que algun dia ha arribat a sopar «a les 5 de la tarda», comenta amb una lleugera rialla.

A Sarmiento encara li queden dos anys de contracte amb el Manchester City. Està tranquil, i només pensa en el present. És conscient que l´únic camí per seguir vivint el seu somni és a través d´una fe gairebé malaltissa per l´entrega i el treball diari.