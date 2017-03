«Amb el tir he millorat en concentració, i això m'ha ajudat molt en els estudis»

Eva Cuevas, una manresana de 18 anys resident al Pont de Vilomara que estudia el grau d´Empresa Internacional a la Universitat de Barcelona, és una de les tiradores amb talent del Club Tir Precisió Manresa. Fa només tres anys que es va iniciar en aquest esport, però en aquest temps ja ha estat campiona d´Espanya per autonomies en la modalitat de car-rabina, que es va fer aquest mes de febrer a Múrcia.

P Quan et vas iniciar en el món del tir?

R Doncs va ser fa relativament poc temps, ara deu fer uns tres anys. El meu pare és soci del CTP Manresa, i un dia em va portar a les instal·lacions. Allà em vaig trobar un amic de l´institut, i ell em va animar a provar-ho. Li vaig fer cas, em va agradar i em vaig apuntar al club.

P Ho compaginaves amb algun altre esport?

R Sí, des de petita vaig fer gimnàstica rítmica al Gimbe durant vuit anys. Allà vaig fer alguna competició en àmbit català. En categoria individual competia amb nenes més grans i em costava, però en equips érem de les millors. En el meu primer any com a tiradora m´ho vaig poder compaginar, però després es va anar reduint el grup de gimnastes i ho vaig acabar deixant.

P I ja et vas centrar exclusivament en el tir, on has tingut una bona progressió...

R Exacte. Els primers dies només prenia part en les tirades socials del club. Més tard ja vaig participar en una lliga entre clubs i en els campionats de Catalunya de Joves Promeses.

P I aquest febrer et vas imposar en l´estatal d´aire comprimit per autonomies en la modalitat de carrabina, a Múrcia. T´esperaves que et convoquessin?

R No m´ho esperava, ja que hi ha moltes noies de nivell. A més, a les tiradores convocades la Federació els envia una carta, i a mi em va arribar tard. Ho vaig saber perquè el meu pare, que tenia més esperança que no pas jo, va consultar les llistes del campionat i m´hi va veure, i em vaig posar molt contenta.

P Quines van ser les claus de la victòria?

R Una cosa que em van recomanar i que em va anar molt bé va ser el fet d´esmorzar dues hores abans de la competició, ja que en el període de digestió la capacitat visual empitjora.

P En el tir, les dues principals armes són la pistola i la carrabina. Quines són les principals diferències entre elles?

R A l´hora de tirar amb pistola pren molta importància el braç, ja que has de mantenir-lo quiet per tal d´apuntar bé l´objectiu. En canvi, en carrabina (una arma més grossa), has de controlar més la respiració i el cos en general.

P Com és la metodologia d´entrenaments al CTP Manresa?

R Primerament només ens entrenàvem un dia durant dues hores, però de seguida vam veure que era insuficient i vam passar a exercitar-nos dos dies. Ara encara m´exercito més; intento fer-ho tres dies a la setmana.

P El tir no és un dels esports més populars entre la societat. Perquè creus que és així?

R Penso que el fet que es facin servir armes fa que sigui vist com un esport perillós. Fins i tot hi ha gent que creu que no és un esport. Quan era petita, jo també pensava el mateix, però fins que un no ho prova no s´adona de les virtuts del tir. Per exemple, gràcies al tir he millorat la concentració, i això m´ha ajudat molt en els estudis.

P Penses que el tir hauria de tenir més seguiment?

R Sí, però pràcticament com la resta d´esports, ja que actualment el futbol ho acapara gairebé tot. Per exemple, a la televisió només es veu tir als Jocs Olímpics o en un resum dels estatals.

P Quins objectius tens a mitjà o llarg termini?

R Quan vaig començar fa tres anys, em vaig marcar el complicat repte d´arribar als 400 punts (la màxima puntuació és de 436). Ara que ja l´he assolit, l´objectiu és simplement millorar.