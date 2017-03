Tot el que has de saber del sorteig dels quarts de final de la Champions League

Arriba l´hora de la veritat a la Champions League 2016-2017. Els vuit millors equips d´Europa s´enfrontaran en uns quarts de final que prometen emocions fortes. Si els vuitens ja van ser espectaculars, amb la remuntada més gran de la història protagonitzada pel FC Barcelona, i un encreuament extraordinari amb 12 gols com el City-Mónaco, els quarts encara s'esperen millors.

A excepció de Leicester i Mónaco, dos equips que arriben a la cita en un gran moment, el sorteig de divendres estarà format pels equips més grans i més poderosos del continent. No hi haurà rival fàcil i s'esperen xocs de trens. Els vuit conjunts hauran de mostrar la seva millor cara per arribar a unes semifinals que seran caríssimes.

El sorteig de quarts de final de la Lliga de Campions es celebrarà divendres 17 de març a les 12:00h del migdia a la seu de la UEFA a Nyon. A diferència de les rondes precedents, el sorteig serà pur i els vuit equips es poden enfrontar entre ells, sense importar el païs de procedència. Lògicament, també es sortejarà l'ordre dels partits.

Els equips que participaran en el sorteig de la Champions League són els següents:

FC Barcelona

Reial Madrid

At. Madrid

Bayern Múnich

Borussia Dortmund

Juventus

Leicester

Mónaco

Per seguir el sorteig en directe, diferents canals de televisió oferiran l'esperat moment de les boles i els paperets. TV3, BarçaTV, La Sexta i Bein Sports retrensmetran el gran moment a partir de les 12 del migdia i amb prèvies des de minuts abans.

Els partits de quarts de final de la Champions es disputaran durant el mes d´abril. L´anada serà els dies 11 i 12 d´abril i la tornada els dies 18 i 19 d´abril.

La gran final de la Lliga de Campions d'aquesta temporada es celebrarà a Cardiff el dissabte 3 de juny del 2017.