Las Palmas, una sortida talismà per al Manresa

La bona imatge que ha ofert el Bàsquet Manresa les últimes jornades i, sobretot, el triomf que es va assolir diumenge passat al Congost davant el Baskonia, han aixecat la moral dels jugadors i els tècnics. La situació continua sent força complicada; l'ICL és el cuer amb 4 victòries i al davant hi té el Rio Natura Monbus (6), la Penya (7) i el Betis Energía Plus (7), però hi ha més ànims. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Rio Natura rep avui el Reial Madrid, el Joventut és amfitrió del Barça i el Betis visita el Fuenlabrada. El Manresa ha de jugar, demà al migdia a la pista d'un dels equips més forts de l'ACB, Herbalife Gran Canària de Luis Casimiro i Albert Oliver, que va obrir el curs amb l'alegria d'un títol, la Supercopa.



Tot i que aquesta no ha estat la millor temporada dels canaris a la seva pista (han guanyat 7 dels 11 partits jugats i a fora han estat més productius, 8 de 12), des de sempre, vèncer a Las Palmas no és fàcil, en absolut. No ho era quan el conjunt local tenia com a recinte la bombonera del Centro Insular i tampoc ho és ara al Gran Canària Arena. Curiosament, però, per al Bàsquet Manresa s'ha convertit en la sortida més propícia durant les últimes 5 temporades, amb 4 victòries i només 1 derrota, que va ser precisament l'encaixada el curs passat amb un resultat que va ser prou contundent (88-59), amb Chase Simon (16 punts anotats) com el jugador més productiu per part de l'equip d'Ibon Navarro.



En les anteriors quatre visites, el Manresa es va imposar; dues a les ordres de Ponsarnau: amb un 63-77 el 2012, amb Doellman (18), Asselin (18), Achara (12) i Hanga (11) de destacats. El 2013 el triomf va ser per 65-75 en un any pèssim del Manresa, que va ser cuer amb només 6 triomfs. El 2014, abans de ser destituït, Borja Comenge va conduir l'equip al triomf (70-85), amb bones actuacions de Waters (17) i Monroe (16). I fa dos anys, La Bruixa d'Or de Pedro Martínez va guanyar l'equip dirigit per Aíto García Reneses per 75-81, en el debut manresà al Gran Canària Arena i una bona feina col·lectiva amb Isaac Fotu (14) com el màxim anotador manresà en un partit en què es van remuntar 16 punts.



L'actual entrenador de l'ICL, Ibon Navarro, ha comentat sobre els precedents que «per al partit de demà no ens serveixen de res, no comencem el partit ni amb un 0-2 gràcies a això. Tant de bo puguem guanyar com va succeir en el partit de la temporada amb Pedro Martínez, un partit que vaig veure, però on anem és una pista molt difícil, i ho sabem». Durant aquesta setmana, l'Herbalife ha fet fora el pivot Ryan Hollins, que va marxar als EUA per la mort d'un familiar sense tenir premís per part del club.