L'Avià perd amb un rival directe i s'enfonsa en l'última posició

L´Avià no s´ha pogut escapar d´una nova derrota al seu camp Mireia Arso

L´Avià ha fet un pas enrere important en les seves aspiracions de quedar-se un any més a Primera Catalana després de caure derrotat a casa contra un Tona que ara ja l´avantatja de quatre punts a la classificació. L´equip de Xavi Díaz ha pagat el fet d´haver rebut un gol a l´inici de cada meitat i s'ha enfonsat en el tram final, que ha afrontat amb deu jugadors per l´expulsió amb vermella directa de Toni.

Des del primer moment, el Tona s'ha mostrat superior i ja ha avisat al minut 8, quan Youssef ha disparat arran de pal. Només dos minuts després, el visitant Ferran ha aprofitat un mal rebuig de la reraguarda local per avançar els osonencs en el marcador.

Les coses haurien pogut canviar al minut 20, però la col·legiada ha anul·lat un gol per fora de joc posicional d´un davanter local. Claret hauria pogut empatar poc després, però el seu xut s'ha escapat per poc damunt del travesser.

Els locals desapareixen

La segona part de l´Avià ha estat descoratjadora i no ha semblat en cap moment que es pogués endur el partit. A més, als sis minuts ha rebut el 0-2 en una escapada per la banda esquerra d´Adrià, que ha disparat, la pilota ha picat als peus de Gigi i ha despistat completament Sergi. A sobre, al minut 25 ha estat expulsat Toni amb targeta vermella directa i en l´acció pràcticament posterior, en una altra contra del Tona, ha arribat el tercer gol, aconseguit novament per Ferran, l´autor del primer. Els darrers vint minuts ja gairebé han sobrar, amb un Tona contenint els atacs locals sense problemes i buscant algun altre contraatac.

Després del partit, en declaracions al compte de Twitter @EntreRivals, el tècnic, Xavi Díaz, ha manifestat que «tenim greus problemes en la davantera i estem mirant el mercat per veure si podem portar aire fresc a l´equip». Tot i la pèssima situació, segons ell «no llancem la tovallola».