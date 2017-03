El Manresa vol confirmar l'enlairament davant una Fundació Hermes a la baixa

La Fundació Hermes, el rival que té demà al Congost el Manresa (12 h), ha perdut de forma consecutiva els darrers cinc partits. Aquesta circumstància negativa ha portat aquest equip de Montgat a ocupar una de les places de descens directe en el grup 1 de Primera Catalana, amb 23 punts. Gràcies al seu destacat triomf al camp del Farners, el Manresa és ara cinquè per la cua amb un punt més que el seu proper contrincant, i té l'ocasió, en cas de vèncer, de sortir dels llocs més compromesos.



«Depenem de nosaltres mateixos. Si mantenim el nivell de Santa Coloma de Farners penso que tindrem molt a dir. Tot i que tenim baixes important, l'equip està bé», així s'expressava ahir l'entrenador del Manresa, Albert Garcia, que considera el duel de demà «vital. No podem pensar que ells estan en un mal moment. Nosaltres hem de ser competitius, i una victòria convincent, ens donaria un gran marge de confiança per poder afrontar amb garanties partits que ens vénen contra grans equips de la categoria. Cada matx l'hem d'afrontar com si ens hi anés la permanència». Sobre la Fundació Hermes, Albert Garcia ha comentat que «ha canviat molt la plantilla respecte a la primera volta. No els podem donar vida com vam fer amb el Masnou». El Manresa té la baixa per sanció de Javi Rebollo i té seriosos dubtes amb Bernat Benito i Sergi Soler.



Qui també té un partit a vida o mort és el cuer Avià, que rep avui un Tona també enfonsat (16.30 h). Els osonencs han canviat aquesta setmana d'entrenador; Miquel Muñoz, extècnic del Manlleu i del Farners, dirigeix ara el Tona. L'entrenador de l'Avià, Xavi Díaz, diu que «per a nosaltres és una final. Els jugadors són conscients d'això. Un resultat positiu ens donaria moltes esperances. El treball de la setmana ha estat molt bo, i això ho hem de plasmar al camp. A partir d'ara ens hem de fer forts a casa». Els avianesos tenen per a avui les baixes de Torres, Vilalta, Pol Pintó i Uri Martínez.



Al grup 2, l'Igualada, que a poc a poc va fent passos cap a la permanència, té la visita demà d'un Reus B alçat a la 4a plaça (17 h).