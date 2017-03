Mirambell finalitza la Copa del Món en el catorzè lloc

Ander Mirambell va tancar la participació a la Copa del Món del 2017 de skeleton amb el 25è lloc al circuit de Pyeongchang, que ha d'acollir els Jocs Olímpics d'aquí a un any. El pilot, que resideix a la capital del Bages, no va poder ser ahir entre els 290 primers com en les anteriors vuit proves, però, tot i així, va poder culminar la seva participació amb una catorzena posició a la general, la millor des que competeix a l'elit.



Mirambell reconeix que en aquesta última prova va cometre «un parell d'errades» que van ser massa decisives, però tanca amb satisfacció la temporada: «acabar quart la Copa del Món, a més del novè en l'Europeu i amb el millor resultat al mundial, suposa tenir un balanç excel·lent. Valoro que ha estat una temporada bona, de somni. En concret, poder acabar una Copa del Món entre els 14 de dalt no ho hauria pensat mai».