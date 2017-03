Quan el peix petit es menja el gran a Sant Vicenç de Castellet

Nit màgica al pavelló de Sant Vicenç de Castellet. Empès per un nombrós grup d'aficionats, majoritàriament joves, el Futsal Vicentí va fer, dijous, la proesa d'eliminar, a la Copa Catalunya de futbol sala, el Sala 5 Martorell, un equip que se situa, a la lliga, sis categories per sobre dels santvicentins. I a l'eliminació dels martorellencs no va faltar l'èpica, ja que, després d'arribar amb empat a tres gols al final del temps reglamentari, va haver de ser la loteria dels penals la que decidís el conjunt que passava a la següent eliminatòria, la dels setzens de final de la competició.



Toni Nieto, Pere Masats, Arnau Casañas, Nikita Galeote, Salah Eddine Ikan, Redoan Drissi Redu, Yeray Sánchez, Roger Torras, José Manuel Flores, Álex Guerrero, Edgard Pérez i Imad Ruiz van ser els artífexs de la gesta d'un equip que milita a la Tercera Catalana (grup 6) davant un altre que ho fa en categoria estatal (Segona B).



El partit va ser vibrant. La primera part va ser clarament favorable al Vicentí tant en joc com en el marcador (2-0, de Nikita Galeote al minut 2 i de Salah Eddine Ikan al minut 14). A la represa, les forces locals van començar a flaquejar i ho va aprofitar el Sala 5 Martorell per posar setge a la porteria del Vicentí (2-1, de Pau Albacete al minut 31); però una falta molt ben executada per Redu al minut 41 (el partit era de dues parts de 25 minuts) va tornar a donar ales als santvicentins, malgrat que el Sala 5 no es va rendir fins aconseguir l'empat a tres amb gols de Solsona (min 42) i de Pau Albacete (min 48). En els penals, 4 a 3 per al conjunt santvicentí.



Mentre que per al Sala 5 Martorell aquesta era la seva primera eliminatòria a la Copa Catalunya, per al Vicentí era la quarta, ja que havia superat anteriorment el Navàs (5-3), l'At. Vilatorrada (5-3) i el Molins 99 (6-1), sempre com a locals. El proper rival del Vicentí serà el Platense de Calafell (Tercera Divisió estatal), i igualment amb l'eliminatòria a partit únic a la pista del santvicentins.