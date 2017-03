60 nedadors desafien el fred al llac de Puigcerdà

Amb una temperatura d'entre 7 i 11 graus les aigües del Llac de Puigcerdà acullen el campionat de natació d'hivern.

Són un total de 61 els valents que avui estan competint en aquestes aigües que avui estan més calentes del previst. I és que havia de ser una competició en aigües gèlides però ser considerades així haurien d'estar per sota dels cinc graus. I la meterologia ho ha impedit.

Això, però no ha estat motiu perquè els nedadors es fessin enrera i es tiressin al llac.

Tot això, diferents participants confessaven a aquest diari que esperaven, com l'any passat, temperatures més baixes.

La competició és escalonada amb diferents sèries per a cada prova. Qüestió de seguretat: com a màxim quatre persones a l'aigua i sempre escortats per diferents piragües i dues barquetes amb motor donant voltes pel llac.

L'entrada a l'aigua tampoc és un salt convencional. Es fa a poc a poc i a través d'una escala, encara els participants, com Joan Fernández, assegurava que "és pitjor la sortida que l'entrada". Tot això i amb les muntanyes nevades de fons, afirma que per nedar amb aigua freda és millor un dia assoleiat com avui. "El contrast de temperatura es nota menys, encara que has de correr a eixugar-te per evitar costipats".

I mentre uns neden, els altres esperen a la zona del Village. Aquí, amb un ambient festiu els contrastos són ben grans i les combinacions ben curioses: uns equipats amb banyador i anirac, altres amb barnús, unstapats només amb una samarreta i fins i tot alguns amb el pit descobert i la tovallola a l'espatlla. També s'hi parlen diferents idiomes, i és que entre els participants hi ha catalans, però també belgues i francesos.