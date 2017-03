L'ICL busca una victòria més a les Canàries

L'ICL Manresa que va estar molt a punt de guanyar a Andorra, una de les pistes més complicades de l'ACB, i que diumenge passat va batre el Baskonia al Congost, és el que el tècnic Ibon Navarro i els aficionats volen veure avui en la visita al Gran Canària. De nou hi haurà una exigència màxima davant un cuer que, al marge dels resultats, sembla haver recuperat la seva estabilitat emocional.



Ibon Navarro va comentar en referència al Gran Canària que «ens enfrontem a un dels rivals que es va mostrar més superior a nosaltres en la primera volta; tot i les nostres baixes, ells van ser molt superiors tècnicament i físicament, hi va haver un resultat de 70-102. Per a nosaltres avui és molt important el treball que puguem fer pel que fa al rebot defensiu. A més, l'Herbalife és el millor equip de la lliga en la seva activitat de mans en defensa. Haurem de controlar les pèrdues no forçades, segur que ens enviaran fora del que són els nostres espais. Ells saben portar bé els ritmes i treuen rendiment de factors com el llançament de tres punts amb Salin i Kuric, i amb el joc versàtil dels seus ala pivots. Tenim una diferència física que és evident, però buscarem les nostres armes».



L'ICL s'està movent amb força comoditat col·locant com a bases Machado i Costa, amb Cvetkovic més en posició d'escorta. Però hi ha el problema de les pèrdues de pilota sobretot en els casos, com els de l'Andorra i el Baskonia, en què els rivals pressionen més: «és complicat, als entrenaments, reproduir situacions de partit i amb homes molt més corpulents. El que no descarto és que un home expert com Román Montañez ens pugui ajudar a pujar la pilota».



Luis Casimiro, entrenador campió de la lliga ACB amb el TDK Manresa, avisa sobre l'ICL: «està jugant molt bé en defensa i en atac, amb les idees clares. S'han oblidat de la situació en què es troben i s'estan centrant a jugar i a recuperar sensacions. Pel que fa a nosaltres, el seu triomf amb el Baskonia ens ha de servir d'avís, però no podem fer plantejaments diferents ni estar tampoc menys concentrats segons el rival, hem de tenir la mateixa personalitat».