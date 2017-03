El Berga supera el Sallent en el derbi intercomarcal i continua en ratxa positiva

Si a la primera volta va ser el Sallent l'equip que va lligar el sac de blat (1-0), ahir va ser el Berga el conjunt que va sortir victoriós del derbi intercomarcal (2-1). Un gol de pissarra obra del central Carreras i una vaselina d'Edu van donar el triomf als berguedans.



El partit va ser en línies generals més treballat que vistós, amb poques arribades. A la primera part, el Berga va intentar dominar, però no aconseguia trenar bones accions d'atac. Això fins que al minut 40 Carreras obria el marcador de cap. Va ser un llançament de cantonada de Noguera en curt per a Sergi Ruiz que va centrar, després de fintar el seu defdensor, perquè el central del Berga fes l' 1 a 0. A la represa, els berguedans van fer un pas endavant i Edu anotava el 2 a 0 amb una bonica vaselina (min 51). I quan el Sallent volia reaccionar, era expulsat el seu jugador Pla (els sallentins van recriminar molt l'actuació arbitral). Amb deu homes, el Sallent va veure com el Berga desaprofitava diverses ocasions de gol. A les acaballes del matx, Xavier Boltor rematava de cap, lliure de marca, una falta lateral (min 85) i posava emoció als darrers minuts, tot i que el marcador ja no es mouria.