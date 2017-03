El Gironella regala l'empat en un partit boig a Terrassa

Un 2-4 per al Gironella era el resultat al minut 85. Sembla difícil de creure, però el Gironella va acabar empatant al camp del San Lorenzo de Terrassa quan guanyava de dos gols d'avantatge quan només quedaven cinc minuts per al final. Un avantatge que els de Ponti ja havien deixat escapar a la primera meitat, en què gràcies als gols de Guifré i Rafa Zafra, de penal, es van situar 0-2 en el marcador al quart d'hora de partit.



A la mitja part, però, els egarencs ja havien reduït la distància fins al punt que es va arribar al pas pels vestidors amb empat, tal com havia començat el partit (2-2). El guió es va repetir a la segona meitat: els gironellencs van tornar a tenir dos gols de diferència al seu favor i van acabar regalant l'empat quan més de cara ho tenien per endur-se els tres punts per acomodar-se a la classificació. Dos gols en dues jugades a pilota aturada van situar el 4-4 definitiu.