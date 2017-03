La Joviat trenca vuit derrotes seguides i suma una victòria d'or a pista forana

El Bàsquet Joviat va trencar una ratxa de vuit derrotes consecutives amb una important victòria per 53-58 a la pista del CN Reus Ploms, un rival directe en la zona baixa. Tot semblava indicar que les noies de Gerard Barbé sumarien una nova derrota, ja que quan faltaven 15 segons i amb un resultat de 50-48, les reusenques disposaven de dos tirs lliures per sentenciar el partit, però només en van anotar un i La Joviat va anotar un triplàs al límit del temps que va forçar la pròrroga.



Llavors les manresanes van seguir amb la dinàmica guanyadora del tram final del partit i gràcies a les seves defenses alternatives sobre l'atac local que tan bon resultat li havien donat fins llavors i al seu major encert ofensiu, van acabar sumant una victòria d'or.



El partit va començar amb un Reus Ploms dominador gràcies, en part, per les males decisions defensives de les manresanes. Durant molts minuts les del Baix Camp van tenir el domini en el marcador, però amb diferències no gaire àmplies, donant sempre opcions de remuntada a les bagenques. Dissabte vinent les manresanes rebran El Morell, un altre rival a la zona baixa.