Un mal darrer quart enterra les opcions de l'Artés a Mataró

El Club Bàsquet Artés va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista d'un dels dos líders del grup 1 de Copa Catalunya, el Mataró Parc Boet, que es va imposar per un resultat final de 85-73.



Els jugadors artesencs van sortir a la pista molt concentrats i conscients de la importància del partit, però en els primers minuts ja van tenir un contratemps important, ja que el base Roger Portella, un dels homes importants dels bagencs, es va lesionar al genoll i ja no va poder tornar a jugar. Tot i aquest cop dur, els jugadors dirigits per Toni Manyosas es van saber sobreposar i van acabar el primer quart amb quatre punts de marge (16-20). En el segon període els visitants van ampliar la renda fins els deu punts, però els mataronins no van tardar a reaccionar i van empatar el duel a la mitja part de l'enfrontament (41-41).



En la segona meitat els bagencs van estar molt forts en defensa i encertats en el llançament exterior, i això els va permetre obtenir un avantatge de nou punts al final del tercer quart (55-64). En els darrers deu minuts els artesencs van començar a precipitar-se i a prendre males decisions, i això ho va aprofitar el Mataró per igualar el matx quan faltaven cinc minuts per al final. Llavors hi va haver un cara o creu que va ser favorable als locals, que es van endur el triomf gràcies a un parcial de 30-9 en el darrer període. En la propera jornada, l'Artés rebrà a la seva pista un dels equips de la zona baixa, el Bisbal Bàsquet, el proper dissabte a les 18.15 hores.