Un Manresa insistent té el seu premi en el descompte amb un gol de Leandro

Quan una setmana més la decepció s'apoderava dels aficionats que segueixen el Manresa, una genialitat del francès Samy dins de l'àrea la va culminar l'argentí Leandro, que va aconseguir l'1 a 0, que donava tres punts d'or a un conjunt manresà que, per perseverança, sobretot a la segona part, va merèixer emportar-se els tres punts en joc davant una Fundació Hermes que es va mostrar molt més conservadora.



Els dos equips es jugaven tres punts d'or i la veritat, malgrat que el joc no va ser brillant, això va quedar palès sobre el terreny de joc amb un joc defensiu molt ordenat i poques concessions als davanters contraris. Fins i tot a la represa, l'equip de Montgat va donar la sensació de conformar-se amb un punt.



A la primera part, el joc va ser més aviat ranci, amb poques aproximacions clares de gol. Al minut 4, Lluís Clop ho va provar pel Manresa però la seva volea la va aturar el porter visitant Yanca. Els manresans intentaven portar la iniciativa, però la Fundació Hermes equilibrava el joc amb una bona col·locació sobre el camp. Al minut 19, Brian, molt actiu a la banda esquerra, va reclamar un penal del seu defensor, Cifu, però el col·legiat, que estava molt a prop, no va xiular la possible infracció dins de l'àrea.



A mida que passaven els minuts, els d'Albert Garcia intensificaven el seu domini, però això també facilitava alguna sortida en contracop dels visitants. En una d'aquestes accions, Roman va estar al cas per tallar una bona passada d'Anás cap a Ivan al minut 29. El Manresa, malgrat jugar molta estona al camp de la Fundació Hermes, tenia força dificultats per crear perill i la seva referència ofensiva, Sam Margetts, passava força inadvertida. Abans del descans, Lucho ho va provar amb un xut llunyà que va aturar Yanca.



A la represa, Albert Garcia va donar entrada a Samy i Jhonny. El partit es va moure força i cada cop el Manresa buscava amb més insistència la porteria de Yanca davant una Fundació Hermes més tancada. Solernou, ahir com a lateral esquerra, va fer un xut llunyà al minut 51, però es va obrir massa i no va trobar els tres pals. Brian també ho va intentar amb una volea després de rebre de Lluís Clop (min 53). A minut 58, Roger Herms, tot sol dins de l'àrea, va fer una rematada de cap a una centrada d'Alejandro però va topar en un defensa (min 58). Al minut 66, Joshua va llançar una falta massa centrada i al 73, Lucho va enviar-ne una altra a fora per ben poc. Els visitants arribaven en comptagotes als dominis de Roman. Al 76, Leandro va fer una bona assistència a Samy, però aquest no va poder superar el porter. I amb el temps pràcticament exhaurit, i amb els mateixos protagonistes, arribaria el deliri local.