El Martorell necessita una pròrroga per vèncer el cuer

El Martorell Inovyn va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant un dels cuers del grup C-A de la Lliga EBA, el Grup Barna, que va caure per un resultat final de 88-79 en un matx que es va haver de decidir després d'una pròrroga. Amb aquest triomf i el del Flanigan Calvià a la pista del Made In Menorca (66-77), els martorellencs continuen segons, amb dues victòries de marge sobre el tercer.



En els primers deu minuts del matx hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant (19-17). En el segon període, els jugadors dirigits per Adrià Alonso es van situar set punts per sobre, però els barcelonins van reaccionar amb un 0-8 i es van situar per davant en el marcador. Tot seguit els dos conjunts van mostrar un gran encert en el llançament exterior, i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb set punts de marge pels jugadors locals (41-34).



En la segona meitat els visitants van estar més intensos i no van permetre que els del Baix Llobregat Nord s'escapessin en l'electrònic. No només això, sinó que es van apropar a només un punt al final del tercer quart (57-56). En els deu darrers minuts el Grup Barna va fer un parcial de 2-9 i va posar en dubte el triomf del Martorell. Es va arribar a la darrera possessió del duel amb empat a 75 i pilota pels locals, però Bernadí va errar el darrer tir i el partit va anar a la pròrroga. En aquesta, els martorellencs van ser millors i es van endur una treballada victòria. En la propera jornada, el Martorell Inovyn visitarà la complicada pista del Castellbisbal, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 25 de març a partir de les sis de la tarda.