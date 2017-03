El Physic Igualada s'imposa al Cerdanyola en un últim període per emmarcar

El Physic CB Igualada es va imposar al Cerdanyola Al Dia en un partit en què va ser superior al seu rival en gairebé totes les facetes del partit. Al primer quart, l'equip local ja va mostrar la seva superioritat en trobar situacions fàcils de bàsquet, i anotar molts punts. El problema en aquest primer període, va ser a nivell defensiu, ja que errades molt bàsiques provocaven la gran anotació de l'equip visitant també. Tot i així, el primer quart va ser de 27-22.



El segon període, va seguir marcat pel gran joc dels igualadins, que trencaven totes les defenses de l'equip del CB Cerdanyola Al Dia A. El segon quart, va estar marcat per la gran anotació des de la línia de triple per part dels jugadors blaus, que van aconseguir transformar 4 triples. El tercer quart va ser el millor defensat per l'equip visitant de Forné, que es van retrobar amb l'encert i la capacitat de robar pilotes per transformar cistelles fàcils i així apropar-se en el marcador. Els igualadins semblaven estancats en el seu joc. El tercer període va ser de 14-22, que col·locava un marcador de 61-64.

L'últim període del partit va ser marcat per la revolució a la pista per part dels jugadors dirigits per Jordi Martí, que novament mostraven la gran dinàmica de joc a la qual ens tenen acostumats i tornaven a fer gaudir a l'afició present al pavelló anoienc amb el seu joc col·lectiu imposant-se 92 a 83.