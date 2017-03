La Salle recupera el bon camí i no dóna cap possibilitat al CN Terrassa

La Salle Manresa va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Club Natació Terrassa, el qual va superar per un contundent resultat de 72-42. Amb aquest triomf, els manresans tallen una mala ratxa de cinc derrotes consecutives.



Els bagencs no van començar gaire bé l'encontre, ja que els visitants els van clavar un parcial de 0-8. Tot i aquest cop dur, els locals es van saber aixecar i van aconseguir un 18-2 per arribar al final del primer quart amb deu punts de marge (20-10). En el segon període, els lasal·lians van estar molt intensos i concentrats, i això els va ajudar a l'hora d'assolir l'encert defensiu i ofensiu. Els vallesans no sabien aturar el seu rival, i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb 21 punts de marge per La Salle (43-22).



En la segona meitat, els manresans no van abaixar el ritme en cap moment i van arribar a tenir una màxima diferència de 36 punts, que es va veure reduïda a 32 al final del tercer quart (64-32). En els darrers deu minuts els bagencs es van relaxar una mica, i el seu tècnic va aprofitar l'avinentesa per donar descans als seus homes més importants i minuts als menys habituals, sense veure perillar el triomf en cap moment. En la propera jornada, La Salle Manresa visitarà la complicada pista de l'Sferic Terrassa, el proper diumenge 26 de març a partir de les sis de la tarda.