El Congost perd 354 aficionats en un any

La comparativa de les xifres de l'afluència dels aficionats al Nou Congost, unes dades que ofereixen el Bàsquet Manresa i la lliga ACB després de cada partit, mostren la reducció en 354 espectadors de mitjana entre el curs passat i la temporada actual. La tasca de la recopilació de la informació dels partits com a equip local de l'ICL i de la resta de clubs participants de la competició l'ha portat a terme el tuiter Koldo Baroja i se n'ha fet ressò el web fullbasket.es



L'ICL Manresa va disposar de 4.327 aficionats de mitjana en la temporada passada, que va ser la primera d'Ibon Navarro davant de l'equip. Deixava darrere fins a tres clubs, que van ser el Sevilla (4.325), el MoraBanc d'Andorra (4.085) i el Tenerife (4.073). El Nou Congost és el pavelló més petit que hi ha en la lliga ACB al costat del Poliesportiu d'Andorra i del Santiago Martín de La Laguna, a Tenerife. Almenys oficialment, els tres compleixen la normativa de tenir una cabuda aprovada per a 5.000 persones. Més gran és San Pablo, el pavelló de Sevilla que té una capacitat de 7.260 i que, aquesta temporada, quan l'equip ha passat a ser Betis Energía Plus, ha incrementat en 500 aficionats més la seva massa a les grades. Si descomptem Manresa, Andorra i Tenerife, l'altre espai més reduït que hi ha és el del Montakit Fuenlabrada (5.700).





Punxades als partits matinals



A diferència del curs passat, la present temporada, l'ICL és cuer també en aficionats que veuen els seus partits a casa. Amb la pèrdua de 354 aficionats, els que l'han superat són un Andorra que va arribar als 4.181 i l'Iberostar, que amb la seva gran temporada, que l'ha conduït al lideratge, ha passat de 4.073 espectadors a 4.558, amb un increment de gairebé el 12%. El Manresa ha baixat el 8,2%.



Per a l'ICL, jugar al matí i no a la seva hora habitual de les 7 de la tarda dels diumenges és sinònim de menys públic, i no importa que al davant tingui rivals atractius. Va passar en la primera jornada amb el Barça (3.980 espectadors) i en el darrer partit al Congost amb un Baskonia d'Eurolliga que va reunir 3.550 aficionats.Diumenge, l'ICL rebrà el Fuenlabrada (19 h).



És significatiu que el Barça està en les posicions de cua amb 4.710 espectadors, i justament davant l'Iberostar, l'Andorra i l'ICL. En el cas dels blaugrana s'ajunten una temporada general fluixa i que té un dels recintes més caducs entre els equips grans de la competició. El vell Palau Blaugrana no es pot comparar amb el WiZink Center de Madrid o el Buesa Arena, ni té una afició fidel com la valenciana.