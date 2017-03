Movistar guanya la CRE de la Volta i Valverde surt reforçat

Movistar Team ha guanyat per només dos segons la contrarellotge per equips de la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Els integrants del conjunt espanyol han volat per les carreteres del Pla de l´Estany i han marcat un temps final de 48 minuts i 55 segons, superant per molt poc al conjunt americà BMC.



El ciclista murcià Alejandro Valverde, cap de files de Movistar, és el nou líder de la carrera i es col·loca en una posició immillorable per guanyar la general de la 97a edició de la Volta. Abans de l´arribada de l´alta muntanya, Valverde ha aconseguit guanyar 46 segons sobre Chris Froome i 1´ 15´´ sobre el també espanyol Alberto Contador.



La contrarellotge per equips és una de les especialitats més complexes i a la vegada més plàstiques del món del ciclisme. El seu èxit no només depèn de les forces individuals de cada corredor, sinó que és tot un art que requereix una execució perfecta. Unitat, tècnica i bona compenetració entre tots els integrants de la formació són indispensables per triomfar.



A més, la distància d´aquesta CRE amb sortida i arribada a Banyoles era important (41 quilòmetres) i el recorregut no era del tot planer, amb un terreny ondulat durant els primers 30 km i una part més favorable al tram final. L´especialitat i el terreny feien d´aquest un dia clau per marcar diferències de cara a la general de la Volta a Catalunya.



Amb la victòria al sarró, el líder del Movistar, Alejandro Valverde, surt reforçat de cara a la general final de la prova catalana. Movistar Team ha realitzat una contrarellotge sensacional i només BMC ha aconseguit quedar a prop.



Demà, la Volta a Catalunya arriba a la muntanya, amb una etapa de 188 quilòmetres entre Mataró i La Molina. Chris Froome i Alberto Contador hauran d'atacar per començar a retallar temps i evitar que Valverde tingui un camí de flors per arribar de blanc-i-verd diumenge a Barcelona.



L´equip Soul-Brasil del bagenc Jordi Simón ha firmat una actuació discreta i ha marcat un temps final de 54´ 14´´ en la CRE de Banyoles.