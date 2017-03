Valverde respon a la sanció amb un triomf a La Molina

Alejandro Valverde s'ha tret de sobre la ràbia acumulada després de la sanció d'un minut per part de la UCI i ha aconseguit la victòria en la tercera etapa de la Volta amb final a l'estació d'esquí ceretana de La Molina.

El ciclista de Movistar ha guanyat a l'irlandès resident a Girona Daniel Martin en un final emocionant. Tejay Van Garderen, de l'equip BMC, és el nou líder de la classificació general gràcies a les penalitzacions a Movistar.

Les hores prèvies a l´inici de la tercera etapa de la Volta a Catalunya han estat tenses. La UCI ha decidit sancionar amb un minut a tot l´equip Movistar per les «empentes» de José Joaquín Rojas a dos dels seu company durant la CRE de Banyoles. D´aquesta manera, el conjunt telefònic ha perdut la victòria de la segona etapa i també el liderat de la prova, que ha passat a mans del conjunt BMC i més concretament de Ben Hermans.

Amb el polèmic canvi de líder, el pilot de la Volta ha iniciat la primera etapa amb un final en alt entre Mataró i La Molina. 188 quilòmetres de recorregut amb quatre ports puntuables. L´Alt de Parpers (3a), l´Alt de Toses (1a) i dues ascensions a l´Alt de la Molina (1a).

L´inici de la jornada ha estat ràpid, amb atacs en busca de l´escapada que no han fructificat fins al quilòmetre 60. Els protagonistes que han aconseguit obrir forat han sigut Serry (Quick Step), Berhane (Dimenson), Ackermann (Bora) i Rubio (Caja Rural).

El gran grup els ha deixat fer amb tranquil·litat fins a l´arribada del Port de Toses, on el potent equip de Chris Froome (Sky) ha premut l´accelerador per endurir el ritme i començar a retallar diferències. Al primer pas per La Molina, del grup capdavanter només resistien Serry, Berhane i Rubio amb poc més d´un minut de diferència respecte al grup de favorits, que ja afilaven el ganivet per l'ascensió definitiva.

Berhane ha estat l'últim aventurer que ha resistit, però el ritme de la màquina britànica de Sky ha estat massa per a ell i l'han caçat a 8 quilòmetre de la meta. A l'última ascensió de La Molina, l'equip Trek d'Alberto Contador ha intentat trencar el grup amb un canvi de ritme sostingut de Jarlinson Pantano.

El moviment de Trek no ha fet efecte i Sky ha tornat a agafar les regnes de la carrera. Carlos Verona i el català Marc Soler han intentat sorprendre amb dos atacs que no ha anat lluny gràcies al gran treball de control d'un sensacional Geraint Thomas.

L'etapa de la Molina es defineix habitualment a l'última rampa, molt exigent. El port és bastant sostingut i costa fer diferències. Com ja és tradició, el grup dels favorits ha arribat agrupat a als últims metres. A l'empinada pendent final camí del pàrquing de l'estació d'esquí, Daniel Martin i Alejandro Valverde han mostrat la seva explosibilitat per obrir un petit forat definitiu.

Els dos corredors s'han jugat la victòria d'etapa a l'esprint i el murcià ha estat més fort. Alejandro Valverde ha aixecat els braços i s'ha tret les males puces de la sanció de l'etapa anterior. A la general, Tejay Van Garderen (BMC) és el nou líder, amb Valverde a 45'', Froome a 49'' i Contador a 1' 13''.

La quarta etapa de la Volta a Catalunya seguirà transitant per la Catalunya Central amb una etapa de 194 quilòmetres entre les localitats de Llívia i Igualada.