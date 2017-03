Manresa bategarà pels sense sostre i les persones amb discapacitat intel·lectual

«El Cor de Catalunya és segell de solidaritat». Sor Lucía Caram ha presentat així la quarta edició dels 'Batecs Solidaris', un cap de setmana (13 i 14 de maig) que combina esport i solidaritat de la mà d´Ampans i de la Fundació Rosa Oriol amb el suport de l´Obra Social "La Caixa".

Enguany, els beneficis es destinaran a dues causes: a La Residència de la Fundació Rosa Oriol, on hi ha 19 persones sense sostre i en tenen a més de 30 en llista d´espera, i al Programa Vida Saludable d´Ampans, que pretén fomentar estils de vida entre les persones amb discapacitat intel·lectual i que té més de 2.000 usuaris.

Les instal·lacions del Club Tennis Manresa seran l´escenari, el dissabte 13 de maig, d´un torneig de pàdel en categoria masculina, femenina i infantil. I l´endemà, al Parc de l´Agulla se celebraran diferents curses: una de 10 km, una caminada de 5 km i curses infantils. Tot organitzat amb l´ajuda del Club Running Rios, l´Agència Co i el Consell Esportiu del Bages.

La intencio és superar els 1.000 participants de l´any anterior i les 1.300 samarretes venuda. I Sor Lucia ha promès tornar a participar en la cursa, però amb millor rendiment: «Caminaré més ràpid perquè he deixat uns quants quilos pel camí». A més, ha reptat Sebastià Catllà, president d´Ampans: «Sor Lucia m´havia dit que corrés al seu costat. Intentaré seguir-la».

Aquesta comunió entre les cares visibles de la Fundació Rosa Oriol i d´Ampans l´ha destacat Jaume Masana, de CaixaBanc: «La col·laboració desinteressada ho fa possible. No ho veig a cap altre lloc». I ha afegit: «els usuaris d´Ampans fan de voluntaris, és espectacular: donen habituallament, són a les inscripcions. És una externalitat positiva, com es diu en economia».