Igualada posa avui el punt final a una etapa de la Volta 21 anys després

L'alemany Marcel Wüst va ser l'última ciclista que va inscriure el seu nom com a guanyador d'una etapa de la Volta a Catalunya amb final a Igualada. Avui, 21 anys després, algun altre ciclista li prendrà el relleu: els carrers de la capital de l'Anoia tornaran a veure passar els corredors abans que creuin la línia de meta, situada a l'avinguda Barcelona.



El d'avui serà l'onzè final d'etapa amb Igualada com a protagonista, el primer a les comarques de la Catalunya Central des de l'arribada a Manresa el març del 2012. El currículum de metes a la capital de l'Anoia va començar el 1925, quan Teodoro Monteys es va imposar en una jornada que havia arrencat a Vic. L'any següent, la victòria va ser per al francès Simon Tequi, en una etapa amb inici a Reus. I el 1927, també en una etapa entre Reus i Igualada, va guanyar un altre francès, Victor Fontan.





Un llarg parèntesi





La Volta no va tornar a la ciutat fins dotze anys més tard, el 1939, quan Mariano Cañardo es va adjudicar una etapa que havia començat a la Seu d'Urgell. Miquel Poblet va imposar-se en la segona etapa de la Volta del 1955, que va sortir, en aquella edició, des de Barcelona. I l'any 1983, Antonio Coll va guanyar la setena etapa entre Piera i la capital de la comarca. I l'últim vencedor va ser el mencionat Marcel Wüst.



Dues vegades més, la ciutat va ser inici i final d'etapa, en aquest cas per la disputa de dues contrarellotges individuals: el 1983, amb victòria del basc Julian Gorospe, i el 1992, del suís Alex Zülle.



A banda, Igualada ha estat punt de sortida de sis inicis d'etapa al llarg de la història. El 1925, de la quarta etapa entre Igualada i Reus; el 1926 i el 1927, també de la quarta etapa entre Igualada i Vic; el 1939, de la tercera etapa entre Igualada i Girona; el 1947, de la setena etapa entre Igualada i Tortosa; i el 1956, finalment, de la tercera etapa sortint d'Igualada fins arribar a Puigcerdà.





Dispositiu de final d'etapa





La celebració d'aquest esdeveniment esportiu comportarà diferents afectacions el dia 23 de març a la meitat nord de la ciutat (vegeu-ne el llistat a la columna de la dreta). L'arribada dels ciclistes a la meta es preveu entre les 16.45 i les 17.15.



L'etapa implicarà, per part de l'Ajuntament, la mobilització de nombrosos efectius municipals: la Policia Local i Protecció Civil efectuaran tasques de seguretat ciutadana i de regulació del trànsit; la Brigada Municipal, que durà a terme tasques logístiques, com la distribució de senyalització i tanques; o el servei de neteja, que retirarà els contenidors de les vies per on passarà la prova.