Pep Sánchez: «Torno a competir per fer un homenatge a Andreu Vivó»

Pep Sánchez, un navarclí de 43 anys que treballa com a director i professor d´Educació Física a l´institut de Navarcles, viu la segona etapa en la gimnàstica, esport en què es va reenganxar fa tres anys. Fa poc temps va decidir tornar a competir, i en el seu primer campionat, la primera fase de la Copa Catalunya, que es va fer el cap de setmana del 4 i 5 de març a Salt, es va endur la victòria en la categoria de promoció 5 (la màxima categoria d´aficionats), contra rivals bastant més joves que ell. Ara, el seu proper repte és prendre part en les tres properes fases de la Copa i fer uns exercicis dignes.



Quan es va iniciar en el món de la gimnàstica artística?

Vaig començar al Gimbe quan tenia set o vuit anys sota les ordres de Martí Besora. Hi vaig ser fins als 14 anys, entrenant-me i competint fins al nivell estatal, però en aquella època o anaves a un Centre d´Alt Rendiment o havies de plegar, no podies fer gimnàstica com a afició. Jo vaig optar per la segona opció, ja que no volia dedicar tantes hores de la meva vida a aquest esport.

Però fa tres anys t´hi vas tornar a enganxar. Què et va motivar a fer aquest pas?

Va començar a sorgir quan vaig anar a l´Egiba per apuntar-hi el meu fill petit, i llavors em va tornar a venir ganes. Ho vaig comentar amb Xavi Casimiro i Lluís Márquez i em van dir que hi havia un grup d´adults. Llavors vaig decidir tornar-me a apuntar.

Et va costar tornar a recuperar un bon nivell?

No gaire, a mesura que m´entrenava m´acostava al nivell que tenia quan era petit. Al cap i a la fi és com anar en bicicleta, amb el temps no perds la tècnica, sinó que has de recuperar la forma.

I fa poc vas prendre la decisió de tornar a competir...

A l´inici em feia respecte i no m´hi veia, però al final els tècnics em van convèncer i vaig començar a preparar els exercicis.

I en el primer campionat ja et vas endur la victòria en promoció 5. T´ho esperaves?

No tenia ni idea del nivell dels meus rivals, però els nois de l´Egiba, que són més experts en competicions, van veure els meus exercicis i em van dir que tenia possibilitats.

Com et vas preparar per a la competició?

Els entrenaments me´ls organitzo jo i vaig a l´Egiba quan puc, però vull destacar les facilitats que em dóna el club per poder-me exercitar quan em va bé. Les setmanes abans de la Copa em vaig entrenar dos dies per setmana en sessions de poc més d´una hora.

Dels sis aparells de la gimnàstica, quin és el teu fort? I el que has de millorar més?

L´aparell en el qual puc destacar més és en anelles, ja que puc fer elements de força que, al mateix temps, als joves els costa més d´executar. En canvi, el que em costa més de millorar és en cavall amb arcs.

Quan acabis la Copa Catalunya al juny, tens la intenció de seguir competint?

Encara no m´ho he plantejat, i quan arribi el moment ja veuré si tinc ganes de competir o no. En tot cas, continuaré entrenant-me i fent gimnàstica fins que el cos em digui prou.

Creus que la gimnàstica és un esport prou reconegut entre la societat?

Crec que encara hi ha gent que es confon i no associa la gimnàstica amb els aparells, sinó amb altres coses. Tot i això, crec que és un esport accessible per a tothom, i a més clubs com l´Egiba estan ajudant molt a promocionar-lo al nostre territori gràcies a aspectes com la millora en la qualitat de les instal·lacions.

Quines han estat les persones clau en la teva carrera com a gimnasta?

Principalment n´hi ha hagut dues: Andreu Vivó i Martí Besora. L´Andreu va ser un dels motius pels quals vaig tornar a competir, vull fer-li un homenatge. D´altra banda, el Martí va ser el meu entrenador i vaig aprendre molt d´ell, li estic molt agraït.