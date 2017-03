Xavi Díaz: «Guanyar la meitat dels partits que queden, pot ser prou per a la permanència»

La temporada passada encara feia de jugador amb el Santpedor a Tercera Catalana. Ara, als 34 anys, té l´oportunitat de demostrar els seus dots com a entrenador. Fa dues setmanes va agafar la responsabilitat de dirigir l´Avià, ara mateix, el cuer del grup 1 de Primera Catalana. El sallentí Xavi Díaz, després del seu pas per la base del Gimnàstic (4 anys) i del Manresa (1 any) va voler, aquest curs, fer un pas endavant, i va començar com a segon entrenador del conjunt avianès. Els mals resultats van fer que el primer tècnic, Pablo Becerril, dimitís; a partir d´aquí, Xavi Díaz va rebre la proposta d´ocupar la banqueta de l´Avià i la va acceptar. Amb Díaz, l´equip ha perdut dos partits, a Sant Cugat (4 a 2) i a casa, dissabte passat, amb el Tona (0-3).



Primer de tot, com va arribar a l´Avià l´estiu passat?

Vaig arribar a l´Avià per Pablo Becerril. Ell m´ho va proposar i, tenint en compte la meva situació personal, vaig acceptar ser el segon entrenador. Era una categoria atractiva i era la meva primera experiència en un primer equip després del pas pel Gimnàstic i el Manresa.

Becerril va dimitir i li van proposar la banqueta de l´Avià.

Un cop va dimitir Pablo Becer-ril, el club m´ho va plantejar diversos cops, tot i que també sva ondejar altres noms, i al final, ho vaig acceptar. El primer que vaig fer va ser parlar amb els capitans per veure si els semblava bé; si la resposta no hagués estat afirmativa no ho hauria agafat de cap de les maneres.

Sembla que Pablo Becerril no s´ha pres bé la seva decisió de rellevar-lo?

Em sap greu la situació que s´ha creat, sobretot a les xarxes socials, però és que l´Avià em va proposar un projecte per a aquest any i possiblement per al que ve que no podia refusar. Sembla que Becerril volia que dimitíssim en bloc. En tot cas, abans d´acceptar el càrrec, vaig parlar amb ell i li ho vaig fer saber.

Com està l´equip?

No podem amagar que està en una situació molt complicada. Acumula una dinàmica de resultats negativa i el fet de no guanyar partits afecta molt. Els jugadors necessiten una victòria. Jo crec en aquest equip; treballa bé, però li falta plasmar-ho al camp. Penso que si guanyem la meitat dels partits que queden, en podem tenir prou per a la permanència.

Què ha faltat fins ara?

Durant la temporada, potser, la gran mancança és que no ha sabut llegir els partits. No ha sabut moure el tempo i ha empatat i perdut partits que hauria d´haver guanyat. Sens dubte, l´Avià es mereixia molt més. El nostre terreny de joc no ajuda, és el pitjor que he vist mai a Avià. Els meus jugadors volen ser protagonistes amb la pilota i això es fa difícil.

Són a temps de reforçar-se?

Ho estem intentant, però els jugadors d´aquesta zona estan tots lligats, i de fora és complicat per la distància. En tot cas, per venir, els jugadors forans necessiten unes ofertes econòmiques molt grans, i ara mateix no és el cas de l´Avià. Però continuem buscant.

Quina creu que podria ser la clau per capgirar la situació?

Hem de trobar un resultat positiu que ens doni confiança, perquè ara, davant les adversitats, abaixem els braços molt aviat. Aquestes properes setmanes seran clau per sortir de baix.

Amb la seva arribada ha volgut canviar moltes coses?

Ara no és el moment de grans canvis. Només hem de trobar la manera que l´equip torni a competir. Un parell de bons resultats ens anirien perfecte. Hem de ser un grup sòlid, que jugui amb intensitat per sobre de tot.

I la temporada que ve?

La meva continuïtat és una possibilitat real encara que hi hagi descens. També seria un gran repte retornar l´Avià al lloc que li pertoca. És una bona plaça per entrenar. Si creuen que n´he de ser jo l´entrenador, ho acceptaré de bon grat, tot i que em prendré el meu temps perquè la decisió sigui la millor per al club.