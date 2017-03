Les dones estrenen cursa a Manresa guiades pel Vela

No seran tot dones, però seran majoria. La primera Cursa de la Dona de Manresa se celebrarà demà per iniciativa del Gimnàs Vela, en la celebració del seu cinquè aniversari. La prova, que ja té uns 600 inscrits (avui es fan les darreres inscripcions, un màxim de 100, que es poden fer encara a la recepció del Gimnàs Vela), inclou també una destacada col·laboració de diverses regidories de l'Ajuntament de Manresa, del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), i del Consell Esportiu del Bages, que durà a terme el cronometratge.



Dels 600 atletes apuntats, uns 500 són dones. Tots plegats, homes i dones, cadascú dins del seu nivell, hauran de fer front a un circuit urbà de 5,2 km amb un desnivell positiu de 59 m; s'establiran classificacions per categories segons l'edat (de 14 a 18 anys els júniors, de 19 a 39 els sèniors, de 40 a 49 els màster i de més de 50 els veterans. Com a atletes més destacats hi seran la manresana Txell Calduch i l'igualadí Marc Moreno. El temps límit per finalitzar la prova serà d'una hora, tenint en compte que una bona part dels participants en aquesta primera edició de la Cursa de la Dona seran populars.



La Cursa de la Dona de Manresa es basa en una ètica i uns valors essencials que comparteixen els corredors, els patrocinadors, els voluntaris i els organitzadors en la igualtat entre dones i homes.



La sortida es donarà a les 10 del matí des la plaça de les Oques (davant del Vela). Durant tot el matí hi haurà actuacions de ballet i hip-hop amb l'escola de dansa Julieta Soler, exhibició de rítmica, classe magistral de zumba i moltes sorpreses més. Al punt del migdia es farà la lectura del manifest del Consell Municipal de la Dona.



L'esdeveniment estarà acompanyat per una fira amb estands dels principals col·laboradors i patrocinadors de la cursa a la mateixa plaça de les Oques.