El campió Márquez tindrà en Viñales el gran rival en un Mundial que comença avui

Abans del seu inici, l'actual campió, Marc Márquez, i un altre pilot català, Maverick Viñales, amb Honda i Yamaha, respectivament, són els principals favorits per endur-se el Mundial de MotoGP, també segons els mercats de les principals cases d'apostes.



El Campionat del Món de la categoria reina del motociclisme dóna avui el tret de sortida amb el Gran Premi de Qatar, al circuit de Losail. A la pretemporada, sobretot Viñales s'ha mostrat com el corredor més ràpid amb la seva Yamaha, un aspecte que fins i tot ha reconegut el mateix Márquez: «està un punt per sobre de tots», ha apuntat el de Cervera. Així, i almenys de moment, Viñales serà el rival a batre pels corredors capdavanters de MotoGP.



Precisament, en la primera cursa, avui al vespre, Maverik Viñales sortirà des del davant gràcies als seus millors temps en els entrenaments previs, ja que els definitius de la jornada d'ahir van haver de ser suspesos per la quantitat d'aigua acumulada al circuit de Losail. Viñales sortirà des del millor lloc de la graella, en una primera línia en la qual també hi haurà l'italià Andrea Iannone (Suzuki) i Marc Márquez, que només ha aconseguit guanyar un cop en aquest traçat, l'any 2014.



D'aquesta manera, Viñales aconsegueix la seva primera millor classificació en entrenaments de MotoGP, amb més de mig segon més sobre el temps de Márquez, defensor del títol.



Per la seva part, l'estrena de Jorge Lorenzo amb la Ducati es complica, ja que la posada a punt de la moto encara té molt camp per recórrer. Avui, el mallorquí sortirà des de la dotzena posició. Tampoc no ho tindrà fàcil l'italià Valentino Rossi (Yamaha), desè en les sessions d'entrenaments lliures. Dani Pedrosa no va ser dels corredors més perjudicats, perquè va aconseguir el setè millor temps, i queda situat, per tant, en la tercera línia de la formació de sortida