L'Igualada Calaf Grup obté un valuós punt a domicili

L'Igualada Calaf Grup va estar a punt de guanyar a la complicada pista del Moritz Vendrell, però al final van desaprofitar un resultat de 0-2 al descans i van acabar obtenint un punt molt valuós de cara a la lluita per la permanència de l'equip a l'OK Lliga.



Els igualadins van sortir a la pista molt concentrats i conscients de la importància del duel, i en el segon minut de joc ja es van avançar en el marcador per mitjà de Roger Bars. Aquest gol va esperonar els arlequinats, que van buscar augmentar les diferències en el marcador per poder jugar amb més tranquil·litat. Ho van aconseguir poc abans de la mitja part de l'enfrontament, quan novament Bars va establir el 0-2 al minut 21.



En la segona meitat, els jugadors locals es van posar les piles i van retallar distàncies amb una diana de Roger Rocasalbas al minut 29. Quan faltaven vuit minuts per al final, l'exigualadí Edu Fernández va fer l'empat a dos. Tot seguit, els anoiencs van buscar amb insistència el gol de la victòria, però no ho van poder aconseguir.



Al final del partit, el tècnic dels igualadins, Ferran López, va declarar que «avui hem guanyat un punt. L'Igualada ha fet un partidàs. Hem fet una defensa espectacular i hem suportat molt bé la seva pressió durant els cinquanta minuts. No crec que hi hagi una millor versió que la que estem exhibint». En la propera jornada, l'Igualada Calaf Grup rebrà a la seva pista el Lleida Llista, el proper diumenge a partir de les 18.05 hores. Sobre aquest important matx, López comenta que «no pensem que sigui menys complicat, però sempre sortim a guanyar els tres punts, és una virtut que hem adquirit».