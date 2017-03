El Manresa FS suma tres punts vitals a l'Hospitalet

El Manresa FS va sumar una important victòria a domicili enfront d'un fort Hospitalet Bellsport (4-5). Els manresans van canviar la dinàmica dels últims partits i, gràcies a un partit rodó, van aconseguir sumar tres punts vitals en la lluita per la permanència.



L'Hospitalet, que tan sols havia perdut un partit a casa durant tota la temporada, va topar amb un Manresa molt canviat i amb moltes ganes de sumar. Ambdós conjunts van saltar damunt la pista amb molta intensitat. Els locals van avançar-se amb dos gols consecutius a la meitat de la primera meitat. Els bagencs, aquest cop, no es van posar nerviosos i, jugant com un equip, van poder empatar. L'Hospitalet es va avançar de nou, però just abans del descans els manresans van posar l'empat a 3 gols en el marcador.



A la represa, la dinàmica no va canviar. Els manresans, amb una forta defensa i amb una gran actuació del porter, van mantenir l'equip amb vida. El Manresa va encadenar els tres punts gràcies a dos gols consecutius quan quedaven set minuts per al final. L'Hospitalet no es va rendir i va retallar distàncies. Els bagencs van saber aguantar les envestides dels locals per endur-se la victòria de la complicada pista de l'Hospitalet.