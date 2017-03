Alejandro Valverde tira d'ambició per adjudicar-se la seva segona Volta a Catalunya

Alejandro Valverde (Movistar) es va emportar l'última etapa del circuit de Montjuïc, a Barcelona, i es va endur la 97a edició de la Volta Ciclista a Catalunya –la segona en el seu palmarès–, on ha demostrat ser el més fort i atrevit de l'elenc de primeres espases que han participat en la ronda catalana, com Alberto Contador i Chris Froome, tot i la seva actuació decebedora, entre els més destacats.



El murcià no només va defensar l'avantatge de 53 segons sobre Alberto Contador, que ha repetit el segon lloc aconseguit en l'edició passada, sinó que l' ha ampliat en 1 minut i 3 segons gràcies als 10 segons de bonificació que dóna una victòria d'etapa, la tercera en aquesta edició de la Volta.



A Contador li ha faltat un punt d'espurna però ha demostrat estar a un bon nivell de cara al Tour de França, el gran objectiu sens dubte de la temporada.



En la primera aparició de Chris Froome a les carreteres europees, va perdre més de 26 minuts en una jornada de transició i va acabar molt lluny dels primers. D'altra banda, el navassenc Jordi Simón, de l'equip Soul Brasil Pro Cycling Team, va finalitzar en la 39a posició final.