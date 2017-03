El Gironella fa un gran partit però queda amb la mel als llavis al minut 90

El Gironella va veure com el Can Rull empatava a darrera hora

salvador redó

Feia vuit dies des de l'últim partit del Gironella. Va ser al camp del San Lorenzo, a Terrassa, i els del Berguedà van perdre dos punts en el temps afegit. Com si d'un déjà vu es tractés, la història es va repetir ahir al Municipal de Gironella i en aquest cas davant un dels capdavanters, un Can Rull que anava segon a la classificació. Centrada lateral, aquesta vegada amb la pilota en joc, i rematada de Rosa que tirava per terra tot el treball fet pels homes de Ponti i deixava amb la mel als llavis al conjunt gironellenc, que manva en el marcador 1 a 0.



Abans, el partit havia estat trepidant, amb un alt ritme de joc però sense gaires ocasions per als dos equips. Un gol de Manel a la sortida d'un córner havia posat els gironellencs davant en el marcador, però l'esmentada rematada de Rosa al minut 90 va situar l'1-1 definitiu en el marcador.