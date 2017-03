L'Esparreguera remunta a la segona part i continua a la zona més alta de la taula

El Tenea Esparreguera va obtenir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista de l'Alpicat, on es va imposar per un resultat final de 75-79. D'aquesta manera, els esparreguerins continuen una setmana més com a colíders.

En la primera meitat el domini va ser dels locals, que van arribar a la mitja part amb un punt d'avantatge (41-40). En la segona part, els jugadors del Baix Llobregat Nord es van posar les piles i van demostrar la seva superioritat per capgirar el marcador i endur-se una nova victòria.