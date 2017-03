L'Igualada fa un pas enrere amb una dolorosa derrota davant del Viladecans

L'Igualada va perdre davant el Viladecans, un equip que va ser força efectiu davant de porteria. Els anoiencs van disposar d'ocasions a la segona part, però els va faltar definir als últims metres.

El partit va començar amb oportunitats per part dels dos equips, malgrat que les més clares eren del conjunt visitant. Els blaus no acabaven de sentenciar quan s'acostaven a la porteria contrària. El Viladecans anava avisant amb jugades esporàdiques, però ho feia amb força perill. Quan faltaven dos minuts per acabar la primera part, Quiles va aconseguir el 0 a 1 amb una forta canonada per l'escaire en què el porter Dani no va poder fer res per aturar-la.

A la segona part, els dos equips van ser més verticals i tots dos van protagonitzar jugades de clar perill com un llançament al pal per part del conjunt visitant i una gran ocasió de l'igualadí Roger Peña en què el seu llançament va ser refusat per Ricky des de la mateixa línia de gol.

El partit es va mantenir obert durant tota l'estona, amb anades i vingudes de les dues formacions. En una de les internades visitants l'àrbitre va assenyalar penal per una entrada del porter Dani en voler aturar un atac d'un contra un. La pena màxima la va transformar Borja, que va significar un 0 a 2 que va ser definitiu. A partir d'aquí, va començar a quedar molt poc marge perquè l'Igualada aconseguís la remuntada. Tot i això, els jugadors van afanyar-se a buscar algun gol que els fes entrar dintre del partit, però ja sense èxit.