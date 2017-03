El Manresa suma un punt a Llagostera i continua viu

Un punt és un punt i encara més davant el que era tercer classificat, un Llagostera B que té com a repte atrapar els dos primers classificats, l'Horta i l'Andorra. Els manresans queden situats cinquens per la cua però vius en una lluita per a la permanència en què ningú no es dóna per vençut.



Encara que no es va veure cap gol, els dos equips van jugar un partit entretingut amb un bon futbol combinatiu. A la primera part només es va registrar, com a perillosa, una rematada d'Alexis que va fregar un defensor visitant i va tocar la part superior del travesser abans d'anar a fora.



Al segon temps, es va mantenir el bon joc, però amb més oportunitats d'uns i altres. Al minut 54 ho va provar Marc amb un llançament ras des de fora de l'àrea que va desviar un jugador del Manresa; Roman va aturar la pilota en dos temps. Dos minuts després, i a la sortida d'un llançament de cantonada Lucho va xutar des de lluny al travesser. Eren uns minuts de més presència ofensiva del Manresa. Al minut 62, cop de cap net de Moha, en un córner, que va anar a fora. Però als 75, contracop vertiginós del Llagostera B que Roman va impedir que es convertís en gol. Poc després, Bernat va posar a prova Dani amb una rematada col·locada. Encara havien de venir les dues ocasions més clares, una de cada equip. Al minut 87 una vaselina dins de l'àrea de Leandro que no va entrar per molt poquet, i ja en el descompte, Maynal va donar un gran ensurt a un Manresa que va merèixer puntuar al camp del Llagostera B.