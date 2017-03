Nova picabaralla entre jugadors i aficionats en un partit de futbol base

La violència ha tornat a fer acte de presència al futbol base després que, fa tot just una setmana, una multitudinària baralla entre pares en un partit d'infantils a Mallorca es viralitzes a la xarxa i els mitjans. Aquest cop ha estat en un partit de juvenils entre el FC Andorra i el AE Prat que es va disputar aquest passat cap de setmana. Els fets es van iniciar amb l'expulsió d'un jugador del Prat que, camí de vestidors, es va encarar amb el públic de l'estadi andorrà. L'ambient es va caldejar i va desembocar en una picabaralla entre jugadors i aficionats deixant unes lamentables imatges per al món de l'esport.

Precisament durant aquest passat cap de setmana, 450 partits de futbol base jugats a les Illes Balears van anar precedits d'un minut de silenci com a acte de protesta per la multitudinària baralla entre pares que va tindre lloc en un partit d'infantils a Alaró (Mallorca). El vídeo amb la batussa dels jugadors i els seus familiars es va viralitzar i la protesta es va fer pública per intentar que fets d'aquest tipus no es tornessin a repetir. Però després d'una setmana d'aquells lamentables incidents, la història ha tornat a ocórrer.