Un Physic Igualada molt desencertat no pot fer res per frenar el potent Barberà

El Physic Igualada va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant el quart classificat del grup C-B de la Lliga EBA, un Barberà Team Values que es va imposar per divuit punts de diferència (75-93).



En el primer quart els jugadors igualadins no van tenir gaire encert en el llançament exterior, però tot i això va aconseguir controlar el seu poderós rival i va acabar els deu minuts inicials amb un punt de marge (16-15). En el segon període, els anoiencs seguien sense ser gaire productius en atac, i això ho va aprofitar el conjunt visitant per capgirar el marcador i arribar a la mitja part de l'enfrontament amb vuit punts de diferència (31-39).



En la segona meitat la tendència va ser més o menys la mateixa, i els vallesans van arribar a disposar de quinze punts d'avantatge al final del tercer quart (51-66). En els darrers deu minuts del matx els anoiencs es van retrobar amb l'encert de cara a cistella i van anotar tres triples gairebé consecutius que van posar la por al cos dels visitants. Al final el Barberà es va mantenir sòlid i no va tenir gaires problemes per endur-se la catorzena victòria de la temporada.

En la propera jornada, el Physic Igualada visitarà la complicada pista del segon classificat del grup, el Pardinyes de Lleida. El matx es posarà en marxa el proper divendres 31 de març a partir de dos quarts de deu del vespre.