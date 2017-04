Les noies de l'Egiba acaben terceres a l'estatal de clubs

Les gimnastes de l'equip manresà de l'Egiba van pujar al podi al campionat d'Espanya de Clubs disputat a Guadalajara. Andrea Carmona, Carla Font, Lorena Medina i Mar Palliso, entrenades per Miriam Font i Xavi Casimiro, van acabar en tercera posició. Malgrat ser gimnastes de categoria júnior, van acabar a només 6 punts del primer equip classificat, el Salt Gimnàstic, amb mundialistes del CAR de Madrid a les seves files, i a menys de 5 punts del segon, el club Xelska Balear, amb gimnastes de l'equip estatal absolut com Cíntia Rodríguez i Clàudia Colom.



L'equip manresà va començar assegurant els seus exercicis en barra i, posteriorment, va aconseguir la primera posició en terra, on Andrea Carmona va pujar al podi individual. En salt també va executar els exercicis amb molta seguretat. I els únics errors van aparèixer en paral·leles.



En categoria masculina absoluta, l'equip format per Kevin Traïd, Viktor Lazarenko, Thierno Boubacar i Fidel Serra va acabar en cinquena posició en la classificació de clubs. Va destacar l'actuació de Thierno Bouacar, encara júnior, que va aconseguir la plata en arcs.





Dos tercers llocs més





A més de la meritòria tercera posició en la categoria absoluta femenina, dos equips més de l'Egiba van fer podi. En infantil femení, l'equip format per Berta Franquesa, Aina Solà i Laia Font, malgrat la baixa per lesió de la seva capitana Berta Monteagudo, va aconseguir també el bronze.



La cirereta al pastís en aquesta competició la va posar l'equip masculí de la categoria infantil, format per Lluís Marquez, Martí Flores, Joan Prat, Álvaro Giráldez, Pau Bermúdez i Jordi March, que també va acabar en posició de podi. Com en els casos anteriors, van ser tercers.